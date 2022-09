ROCCAFLUVIONE — Evento teatrale a Roccafluvione all’interno del Festival MArCHESTORlE, Racconti & tradizioni dai borghi in festa, promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche con la direzione artistica di Pino Insegno e Paolo Notari, in scena nei luoghi più suggestivi di tutta la nostra regione.

Venerdì 16 settembre alle ore 17 presso la frazione Vallicella e sabato 17 settembre alle ore 15 e alle ore 20,30 presso il Mulino Pignoloni Arena, andrà in scena lo spettacolo e conversazione teatrale dal titolo “Paure ed Eroi Popolari” sulla mitica e terrificante figura del brigante nelle montagne dell’ascolano.

Lo spettacolo, con la regia di Giulio Troli, è stato scritto insieme ad Alessandro Pertosa, che sarà anche il “tessitore poetico” della conversazione teatrale, insieme agli altri interpreti Francesco Eleuteri, Francesco Severgnini, Francesca Silvi e Sergio Vexina. Si tratta di un intreccio di musiche, riflessioni filosofiche sulle motivazioni antropologiche e sulle origini del brigantaggio e di letture drammaturgiche in forma di monologhi redatti con la consulenza degli esperti di storia locale Giuliano Cipollini, Arianna Gentili, Guido Ianni, Dante Loreti, Luigi Simonetti e Gino Troli. Nel corso della rappresentazione la voce del filosofo Alessandro Pertosa si alternerà a quella dei vincitori e dei vinti della storia, personaggi realmente esistiti che prenderanno la parola in prima persona per raccontare la loro personale versione dei fatti, lasciando, però, allo spettatore gli strumenti per trarre un proprio giudizio finale su quel grande fenomeno socio-politico quale fu il brigantaggio marchigiano-abruzzese. Gli spettatori, inoltre, si ritroveranno, a loro insaputa, coinvolti loro stessi nelle vicende messe in scena, all’interno di una vera e propria performance teatrale dai tratti western.

Oltre allo spettacolo, si terrà a Roccafluvione, nel corso degli stessi giorni, una serie di altre attività collaterali sullo stesso tema: laboratori, mostre, degustazioni, proiezioni, incontri culturali.

Per poter assistere a qualsiasi replica, sia di venerdì che di sabato, è richiesta la prenotazione attraverso telefono o form compilabile. ln particolare, nelle repliche di venerdì 16 (ore 17) e sabato 17 (ore 20,30) l’accesso al luogo dell’evento, a posti limitati, è consentito solo tramite navetta-bus con partenza da piazza del Mercato di Roccafluvione, 15 minuti prima dell’orario indicato per ogni spettacolo.

Il calendario di tutti gli eventi con le relative informazioni è consultabile nel programma della manifestazione, disponibile sul sito www.marchestorie.it .

