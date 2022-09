L’appuntamento è per domenica 18 settembre alle ore 9,30 al parcheggio del borgo.

CASTEL TROSINO– “I segreti del borgo in travertino e della sua necropoli” è il titolo di un interessante percorso culturale, con guida turistica abilitata, in programma domenica 18 settembre a Castel Trosino, nell’ambito dell’iniziativa “Salute in cammino“, a cura dell’ Unione Sportiva Acli Marche APS con il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e Qualis Lab – Analisi cliniche.

L’appuntamento è alle ore 9,30 al parcheggio del borgo. Dopo la visita guidata al borgo e alla necropoli, sarà possibile effettuare anche una camminata su un percorso ad anello, per ammirare la splendida zona di Castel Trosino e i luoghi limitrofi.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita, ma occorre prenotare con un messaggio al numero 393 9365509, indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 15 settembre. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina Facebook “Unione Sportiva Acli Marche”.

