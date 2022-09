ASCOLI PICENO – Torna per il secondo anno consecutivo “Padel for Children”, manifestazione organizzata dall’Associazione I Colori delle Fare Odv.

Nei giorni 24 e 25 settembre presso il Circolo Sportivo Piceno – Quartiere Tofare, si affronteranno atleti ed atlete amatori, il torneo di padel sarà articolato in due fasi, la prima (sabato 24) a gironi e la seconda (domenica 25) ad eliminazione diretta.

L’Associazione I Colori delle Fate ha come scopo la raccolta di fondi da destinarsi al sostegno dei reparti di Oncoematologia Pediatrica e dei loro piccoli pazienti oltre che supportare le loro famiglie in caso di difficoltà. Lo scorso anno grazie anche alla prima edizione di Padel for Children, l’Associazione è riuscita a mettere in atto diverse iniziative e ad intervenire in diversi casi.

Così come lo scorso anno, ci si aspetta una partecipazione numerosa sia di atleti che di spettatori, il Padel nella Città di Ascoli e dintorni ha fatto molti proseliti, al torneo si sfideranno anche alcuni tra i migliori binomi del circondario. Un ringraziamento particolare va al Centro Sportivo Piceno Quartiere Tofare per aver messo a disposizione la struttura, ai sostenitori che stanno aiutando con il loro contributo l’Associazione, a tutti coloro che si stanno iscrivendo al torneo ed anche a quanti verranno a trovarci nei due giorni dell’evento.

