ASCOLI PICENO – Variazione di programma per il “Flaksman Cello Weekend”.

A causa delle previste cattive condizioni meteorologiche di domani, sabato 17 settembre, l’associazione ascolipicenofestival, organizzatrice del Festival di musica da camera “Molteplice”, ha deciso di spostare da sabato 17 settembre a lunedì 19 settembre la “Passeggiata musicale”, a partecipazione libera, con le improvvisazioni dei violoncelli nel centro storico di Jonathan Flaksman e Federico Bracalente. Gli orari e i luoghi reteranno gli stessi: ore 15,30 Giardino di Palazzo Arengo, 16,15 Giardino di piazza Roma, 17 Largo Crivelli, 17,45 Colonnato del Teatro Ventidio Basso, 18,30 piazza Ventidio Basso e 19,15 scalinata del Palazzo dei Capitani in piazza del Popolo.

Invariato il programma serale di sabato, alle ore 20,30, all’auditorium “Emidio Neroni” , dove avrà luogo il previsto concerto “Saturday” con i violoncelli del “Rovigo Cello City” Alessia Bruno, Davide Dondi, Elisa Fassetta, Giacomo Furlanetto, Tobias Ingrosso, Kiara Kilianska, Luca Simoncini, Luigi Puxeddu e Luca Giovannini e invariato anche il programma di domenica 18 settembre con le performance musicali itineranti, sempre con ingresso libero, delle 5 Suites di Bach: alle ore 10 nel Tempietto di Sant’Emidio alle Grotte (Davide Dondi), alle ore 11 nella Chiesa di San Cristoforo, alle ore 12 nel Museo archeologico, alle ore 16 nella Chiesa della Confraternica dei Sacconi in piazza Bonfine (Centro L’Impronta), alle ore 17 a San Pietro in Castello (Kiara Kilianska) e, in serata, alle ore 20,30, sempre all’Auditorium Neroni, il concerto “Sunday”, con musiche di Bach e Boccherini, eseguito dal violoncellista francese Chistophe Coin e dal Quartetto Elaia.

