CASTEL DI LAMA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di ieri, sabato 17 settembre a Castel di Lama (AP) per rimuovere un albero caduto sulla pubblica via. La caduta ha interessato un’autovettura in sosta e non si registrano feriti. La squadra della sede centrale di Ascoli Piceno ha provveduto alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

