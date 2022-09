ASCOLI PICENO -Nuovo aperitivo letterario della Libreria Prosperi ad Ascoli Piceno, in collaborazione con La Birretta.

Sabato 24 settembre, alle ore 18,30, presso largo Crivelli, lo scrittore Vincenzo Maria Oreggia parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo “Il mercato del vento” (Galaad edizioni), insieme al regista e antropologo Marco Cruciani. Le letture saranno a cura dell’attrice Roberta Sperantini del Laboratorio Teatrale Re Nudo. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà all’interno della libreria.

Il libro: L’orologio non vuole fermarsi, spostandosi dall’adolescenza alla maturità, dagli anni Ottanta di una gioventù milanese all’attualità di un’Africa vissuta a spasso per una metropoli, Dakar, dove succede ogni cosa: rovinose passioni, miracoli, inganni, prove di amicizia insperate o preoccupanti terremoti politici. È lo spettacolo di un Continente osservato da un uomo che, tenendosi strette le proprie radici, ne mette di nuove in un universo lontano e, come se non bastasse a renderne eccentrici i connotati, porta accanto al nome di sempre quello islamico di Abdourahim. Un’identità polimorfa, riunita su un palcoscenico di eventi drammatici e comici, in cui può capitare di innamorarsi di un’antica automobile turca, di trovarsi nel letto un suadente tiranno o accompagnare, nella capitale senegalese, una madre colpita dal morbo di Alzheimer, ispiratrice segreta del ritorno al passato. Alle peripezie della giostra africana si avvicendano così i reperti di una Milano rivisitata dagli occhi di un esule e la parabola di una famiglia che, dall’agio fiabesco dell’era più dolce e più falsa, precipita dove non avrebbe mai immaginato. Un romanzo di luci festose e meditativi crepuscoli, cucito lungo il poroso confine tra memoria e finzione, che finisce per trasformarsi, abbracciate e dismesse le magnifiche ambizioni terrestri, in un’imprevista avventura spirituale.

Vincenzo Maria Oreggia è nato a Milano, ma risiede a San Benedetto del Tronto e frequenta da un ventennio l’Africa occidentale, con base a Dakar. Narratore e poeta, ha collaborato con storiche riviste di letteratura e teatro quali “Leggere”, “Linea d’ombra”, “Hystrio”, “Sipario” e supplementi e pagine culturali di quotidiani tra cui la Repubblica, Il manifesto, Il Foglio, il Cittadino. Ha pubblicato i racconti “Prossimi alla conclusione” (1995), gli scritti di viaggio “Bach tra gli elefanti” (2005), i romanzi “Pesce d’aprile a Conakry” (2010) e “Questa non è la mia patria” (2013), gli incontri teatrali “Archivio di voci” (2014) e il libro di poesie “La misura degli anni” (2017). Ha anche realizzato i cortometraggi “Dal basso” (2009) e “Il miracolo del pane” (2014).

Per informazioni: tel. 0736 259888 WhatsApp 329 1979667

e-mail: [email protected]

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.