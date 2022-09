L’ampia offerta formativa si arricchisce quest’anno anche con il progetto Erasmus, che apre a nuove opportunità a livello europeo. Non da meno è la cooperazione che dura da ormai due decenni, con gli studenti provenienti dalla Corea del Sud, per i quali vengono organizzati due volte all’anno dei corsi di perfezionamento, riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione Coreano.

di Yan Tsymbal

ASCOLI PICENO – Il 2022 per l’istituto “Gaspare Spontini” è segnato da un importante traguardo: l’ateneo compie infatti 65 anni di attività. Nato con lo scopo di formare le nuove generazioni e dare le competenze necessarie sia dal punto di vista teorico che pratico. la sua offerta formativa comprende i corsi ad indirizzo Classico e Moderno per tutti gli strumenti, con tanto di materie complementari, composte da teoria, ritmica e percezione musicale. TRPM, è la parola d’ordine per il solfeggio, dettato, solfeggio cantato, trasporto e teoria musicale. Un acronimo tutto nuovo che comprende diverse attività che accompagnano l’acquisizione della padronanza di uno strumento musicale. Oltre gli strumenti, la struttura offre un ampia gamma di corsi, tra cui: musicoterapia, danza classica e moderna, corsi di teatro e tanto altro.

