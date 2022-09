Questo secondo appuntamento, dedicato a musica, balli e poesie dialettali, avrà luogo venerdì 23 settembre, alle ore 17,30, presso il Giardino Comunale Ex FAMA.

ASCOLI PICENO – Secondo appuntamento ad Ascoli Piceno di “I venerdì Dialettali”, a cura della Fondazione Fabiani.

Venerdì 23 settembre, alle ore 17,30, presso il Giardino Comunale Ex FAMA, realizzato anni fa dal Comune nello spazio occupato dalla famosa fabbrica di maioliche ascolane FAMA e recentemente ripulito dagli Angeli del Bello, si terrà l’incontro “Quanne l’uva è fatta…”, dedicato a musica, balli e poesie dialettali.

Nella prima parte ci sarà la lettura di poesie in vernacolo scelte tra i diversi autori ascolani, come Marco Scatasta, nativo proprio nella vicina Via d’Apollo; la seconda parte, invece, sarà più prettamente musicale e sarà dedicata al saltarello sulle note dell’organetto di Franco Mariani.

