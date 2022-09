L’Amministrazione comunale, pertanto, esorta, ancora una volta (tramite avvisti sui giornali, sito istituzionale e social), quanti non abbiano ancora presentato la dichiarazione, ad adoperarsi quanto prima per evitare di perdere il beneficio

ASCOLI PICENO – Si ricorda a tutti i percettori del contributo di autonoma sistemazione che il prossimo 15 ottobre è il termine ultimo per presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti per il mantenimento del CAS, riconosciuto a tutti coloro che hanno avuto la casa danneggiata dal terremoto e ancora inagibile.

Mancano all’appello ancora più di 100 cittadini che non hanno provveduto a caricare l’istanza sulla piattaforma dedicata (disponibile all’indirizzo https://appsem.invitalia.it), accessibile tramite Spid, Cie o Cns.

Per chiarimenti e ausilio nella compilazione della domanda è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ascoli (piazza Arringo 7) ai numeri 0736.298910-916-969 e l’Ufficio Cas del Comune (via Giusti) al numero 0736.298544-549-513 o recarsi all’URP durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17). Inoltre, per la compilazione della domanda con l’ausilio di un operatore è possibile presentarsi negli orari di apertura al pubblico dei due uffici. Considerata la complessità della procedura, è consigliata la prenotazione di un appuntamento (per avere la priorità) telefonando all’Urp ai numeri 0736.298910-916-969.

