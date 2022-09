SARNANO – Un uomo di 60 anni, originario di Fabriano, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale lungo la SS78 Picena nel Comune di Sarnano, in direzione Amandola. Nella tarda mattinata di oggi, l’uomo stava viaggiando in scooter insieme ad altri motociclisti quando, dopo aver tamponato un’altra moto, è finito nell’altra corsia venendo investito da un furgone che procedeva nel senso opposto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tolentino e i Sanitari del 118, che hanno allertato l’eliambulanza: inutili i soccorsi, il 60enne non ce l’ha fatta. In seguito allo schianto, è stata temporaneamente chiusa al traffico la Statale Picena.

