La novità è che le micro e piccole imprese, start up, Pmi innovative, spin off universitari della filiera del cioccolato-dolciario e affini, produttori di attrezzature e macchinari afferenti alla filiera del settore dolciario, con sede nelle Marche, possono presentare la propria candidatura per accedere gratuitamente ad uno spazio condiviso all’interno della fiera” spiega Andrea Santori, presidente di Svem, Sviluppo Europa Marche

ANCONA – Direzione Eurochocolate per le imprese marchigiane. Il più importante Festival internazionale dedicato al cioccolato si apre il 14 ottobre a Perugia. Dieci giorni con il Messico come Paese ospite tra i principali produttori del Sudamerica e dell’Africa, oltre ad europei e italiani.

“La novità è che le micro e piccole imprese, start up, Pmi innovative, spin off universitari della filiera del cioccolato-dolciario e affini, produttori di attrezzature e macchinari afferenti alla filiera del settore dolciario, con sede nelle Marche, possono presentare la propria candidatura per accedere gratuitamente ad uno spazio condiviso all’interno della fiera” spiega Andrea Santori, presidente di Svem, Sviluppo Europa Marche.

Eurochocolate è suddiviso in tre padiglioni che ospiteranno il Chocolate Show, grande emporio del cioccolato, la Chocolate Funny, spazio dedicato al divertimento, e la Chocolate Experience, area didattico culturale di intrattenimento alla scoperta del cioccolato a 360°.

“Nei mesi scorsi abbiamo siglato un accordo con Sviluppumbria S.p.A e Abruzzo Sviluppo S.p.A che favorisce la partecipazione delle imprese marchigiane anche ad Eurochocolate, all’interno del Padiglione 7 “Chocolate Experience”. In questo modo offriamo una opportunità, senza costi, a un settore che sembra una nicchia ma in realtà fa parte di un mercato molto importante” prosegue Santori.

Il giro d’affari del cioccolato ha superato i 5 miliardi, in Italia si producono 378mila tonnellate di prodotti all’anno (dati Unione Italiana Food), nelle Marche sono una sessantina quelle registrate in Camera di commercio che si occupano esclusivamente di dolci, cioccolato e caramelle.

Le imprese selezionate, oltre ad essere presenti nello spazio allestito e condiviso all’interno del padiglione dedicato alle tre Agenzie, avranno la possibilità di promuove e commercializzare i propri prodotti, organizzando degustazioni.

“La Svem è impegnata su più fronti. Dalla consulenza a imprese e comuni per i bandi del Pnrr Sisma e di Next Appennino all’ascolto dei territori per definire al meglio le linee guida che la regione userà per i fondi Por Fesr dei prossimi sette anni. Nel mentre, coglie le opportunità che il sistema di rete che è stato creato offre. Eurochocolate è una prima esperienza, spero che i nostri imprenditori sappiano approfittarne” conclude il presidente Andrea Santori.

La candidatura potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022 alle 12 inviando il modello “Manifestazione di interesse alla partecipazione gratuita con Sviluppo Europa Marche a Eurochocolate 2022” tramite pec al seguente indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse evento Eurochocolate 2022”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.