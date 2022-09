La messa è in programma alle 12 di domani, giovedì 29 settembre. Nel pomeriggio si terrà un incontro con la cittadinanza di Colli del Tronto

COLLI DEL TRONTO – Il giorno 29 settembre p.v. alle ore 12:00, presso la Chiesa di S. Felicita di Colli del Tronto, verrà celebrata dall’Arcivescovo S.E. Mons. Gianpiero Palmieri, la funzione religiosa in occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Alla Santa Messa parteciperà il personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, con le rispettive famiglie. All’esterno del sacrato verrà allestito uno stand istituzionale della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio, inoltre, presso l’oratorio della stessa parrocchia, alle ore 15:00 si terrà un incontro con la cittadinanza di Colli del Tronto nel quale verranno affrontati i temi riguardanti i reati predatori, in particolare le truffe agli anziani, nonché il corretto utilizzo delle tecnologie informatiche.

