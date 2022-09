Dopo il successo del percorso culturale e dell’escursione che si sono svolti a Castel Trosino, l’Unione Sportiva Acli Marche Aps propone il bis con l’iniziativa “Salute in cammino” che farà tappa all’Eremo di San Marco.

ASCOLI – Dopo il successo del percorso culturale e dell'escursione che si sono svolti a Castel Trosino, l'Unione Sportiva Acli Marche Aps propone il bis con l'iniziativa "Salute in cammino" che farà tappa all'Eremo di San Marco.

L’appuntamento è fissato per domenica 2 ottobre alle 9:45 con raduno davanti alla chiesa di San Bartolomeo a Piagge e destinazione lo splendido Eremo di San Marco.

La manifestazione è organizzata col sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e Qualis Lab Analisi cliniche ed è a partecipazione gratuita.

Occorre però prenotare entro il 30 settembre inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa e la data dell’iniziativa.

È previsto comunque un tetto massimo di 100 partecipanti, si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti e per il calendario del progetto “Salute in cammino” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina Facebook “Unione Sportiva Acli Marche”.

