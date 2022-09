Il laboratorio di disegno manga partirà lunedì 3 ottobre e si svolgerà tutti i lunedì dalle ore 18 alle ore 19,30 fino al 12 dicembre; il corso di fotografia partirà il 10 ottobre e si svolgerà per cinque lunedì dalle ore 21 alle ore 23, entrambi presso la Bottega del Terzo Settore.

ASCOLI PICENO – Riprende la sua attività il CISI, Centro per l’Integrazione e Studi Interculturali di Ascoli Piceno.

In programma un laboratorio di disegno manga e un corso di fotografia. Il primo, rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni e tenuto da Laura Martellini, partirà lunedì 3 ottobre e si svolgerà tutti i lunedì con una lezione a settimana dalle ore 18 alle ore 19,30 fino al 12 dicembre, presso la Bottega del Terzo Settore. Il corso servirà a far conoscere da vicino le tecniche manga e i principali personaggi del fumetto giapponese anche grazie all’ausilio di fumetti e materiali tecnici messi a disposizione dalla docente.

Partirà il 10 ottobre, invece, il corso di fotografia con Giuseppe Di Caro, che si terrà presso la Bottega del Terzo Settore dalle ore 21 alle ore 23 tutti i lunedì per cinque appuntamenti e un totale di 10 ore di lezione. Il corso è aperto sia a tutti coloro che vogliono conoscere meglio le tecniche del ritratto e hanno voglia di perfezionare la ripresa fotografica sia a chi vuole cominciare da zero e non ha limiti di età.

Per informazioni 333 7828003 o [email protected]

Per le iscrizioni al laboratorio manga https://www.insharing.net/prodotto/disegna-manga-junior/

Per le iscrizioni al corso di fotografia https://www.insharing.net/prodotto/laboratorio-di-fotografia-con-peppe-di-caro/

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.