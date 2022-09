ASCOLI PICENO – Tragico incidente in zona Monticelli, perde la vita in un incendio un uomo di 77 anni. I Vigili del Fuoco di Ascoli sono intervenuti questa mattina alle ore 11:30 circa per un incendio in un campo in prossimità di via delle Genziane. L’uomo è morto in un incendio divampato mentre bruciava sterpaglie nel piccolo terreno a ridosso della sua abitazione. Successivamente il personale sanitario intervenuto ha constatato il decesso dell’uomo. La squadra della sede centrale ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto presenti 118 e Polizia di Stato. Sono in corso accertamenti da parte della Questura di Ascoli intervenuta sul luogo della tragedia.

