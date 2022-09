ASCOLI – Un’associazione animalista ha denunciato la cacciatrice ed influencer dei cacciatori Federica Voltattorni. Le due denunce partono dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA, per via di alcuni video e pubblicazioni apparse sui social in cui la influencer appare armata di fucile di precisione con fare assolutamente violento ed aggressivo. Per queste immagini la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Ascoli in base all’art. 295 del codice penale, per il reato di istigazione a un crimine ed alla violenza, mentre un esposto è stato presentato alla procura del tribunale dei minori di Ancona per verificare l’idoneità di alcuni comportamenti della donna che “sui social e con chiara evidenza di usare le immagini contenenti in diverse occasioni anche soggetti minorenni, allo scopo di aumentare la propria visibilità sugli stessi social ed in particolare sui canali Instagram e Facebook, in un contesto generale dove il soggetto in questione pubblica fotografie chiaramente violente, mostrando animali morti, ed altre immagini in cui si mostra armata di fucile spesso puntato e portato a spalla non a norma di legge“. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente non ha rilasciato ulteriori commenti, se non una brevissima nota in cui afferma di aver denunciato la Voltattorni per: “La violenza delle immagini pubblicate sui suoi social dove oltre a promuovere una cultura di morte nei confronti degli animali coinvolge anche in maniera strumentale anche la figlia minorenne e queste sono azioni inaccettabile legalmente ed eticamente”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.