ASCOLI PICENO – L’istituto Agrario Alberghiero Ulpiani di Ascoli Piceno sotto la guida della dirigente Rosanna Moretti apre l’anno scolastico con due progetti europei, che coinvolgeranno due scuole polacche con 20 studenti e i loro 4 docenti.

Il 29 settembre 2022 c’e’ stata la prima visita dei docenti polacchi all’istituto ascolano accompagnati da Alceste Aubert, european project manager e membro dello Europe Direct della Regione Marche.

La direttrice Agnieszka Mazurowska della scuola Zespol Szkół Ponadpodstawych im. Stanislawa Staszica in Wieruszow dichiara che l’esperienza sarà molto importante per tutti soprattutto per gli studenti che aprirà loro la mente; ci sarà la creazione di nuove collaborazioni con docenti e studenti per scambio di nuove esperienze.

Il primo progetto è denominato “Polacchi e italiani, due fratelli” e ha l’obiettivo principale di agevolare la familiarizzazione degli studenti sul tema dell’interculturalità. Il secondo progetto, che si terrà all’Istituto Agrario Ulpiani ed è denominato “Eco friends”, sarà incentrato sul tema dell’ecologia.

Gli studenti rifletteranno su quali azioni possono concretamente intraprendere per ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, dell’ambiente e per prendersi cura delle risorse idriche e salvare il nostro pianeta. I due progetti in questione vengono cofinanziati dall’Unione europea.

