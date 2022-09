CARASSAI – Brutto incidente quello capitato a Carassai a un uomo di 38 anni, che secondo le ricostruzioni nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 settembre, si è arrampicato su un albero per recuperare il suo gatto, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di 5 metri. Per il ferito è stato necessario un trasferimento in eliambulanza all’Ospedale di Ancona-Torrette: l’uomo non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato conseguenze piuttosto serie, come la frattura del bacino e altri traumi.

