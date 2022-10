Ore 16.15 stadio “Vigorito” di Benevento gara valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Ascoli a quota 8 punti in classifica, Benevento a quota 7, esordio per Cannavaro sulla panchina dell streghe.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe, Glik (60’Pastina), Veseli (24’Capellini); Letizia, Karic (46’Farias), Acampora, Improta, Foulon (46’Simy); Forte (46’Schiattarella), Ciano. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, , Vokic, Koutsoupias, Tello, Pape Samba. Allenatore: Cannavaro

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (81′ Ciciretti), Collocolo (69′ Eramo), Buchel, Caligara (81′ Salvi), Falasco; Gondo (46′ Pedro Mendes), Dionisi (60’Bidaoui). A disposizione: Baumann, Bolletta, Simic, Donati, Giordano, Giovane, Lungoyi, Pedro Mendes. Allenatore: Bucchi

Bucchi cambia modulo e schiera capitan Dionisi dal primo minuto in questo inedito 3-5-2, con Guarna che difenderà i pali del Picchio, in campo subito anche Quaranta. In tribuna Patron Pulcinelli, Bernardino Passeri, Pres. Neri, Vice Pres. Di Maso e DG Verdone

Arbitra Fabbri di Ravenna, al Var Manganiello di Pinerolo.Gli Assistenti sono Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto Ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza, al VAR Gianluca Manganiello di Pinerolo, AVAR Pasquale De Meo della sezione di Foggia.

RETI:6′ Botteghin, 47′ Farias

AMMONIZIONI: Gondo,Buchel, Bellusci e Botteghin (A.) Acampora,Farias (B.)

NOTE: Sono 177 i tifosi bianconeri

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ termina il match concitato fino alla fine

94′ scontro Mendes -.Leverbe, il giallorosso perde sangue entrano i sanitari

93′ ammonito Farias per fallo su CIciretti in ripartenza

92′ Simu conquista una punizione sulla trequarti

90′ 4 minuti di recupero assegnati

89′ errore di Botteghin in area palla ad Importa, tiro che colpisce la traversa

86′ miracolo di Paleari su Mendes , cross di Falasco e acrobazia di Mendes tutto fermo per offside ma fuorigioco molto dubbio

82′ caos in campo per un presunto falllo su Schiattarella, Buchel si lamenta ammoniti per proteste Buchel, Bellusci, e Botteghin

79′ cross in area Mendes ci prova al volo, corner

78′ pericolosa conclusione al volo di Letizia dal limite, para Guarna

73′ gran tiro dalla distanza di Eramo bravo Paleari a distendersi e deviare in corner, sul colpo di testa di Botteghin l’Ascoli recrimina un rigore per fallo di mano, netto, interviene il VAr

69′ punizione interessante per l’Ascoli al limite dell’area, Mendes batte male palla altississima sopra la traversa

59′ gran giocata di Dionisi che imbecca Mendes in area, Glick per fermarlo si fa male all’inguine, cambio forzato per il Benevento

58′ Spunto di Farias sulla destra, assist basso per Simy chiuso in area piccola da Bellusci e Botteghin

47′ GOL BENEVENTO, Farias infila in rete di testa a porta sguarnita. Cross di Letizia dalla sinistra, Simy colpisce di testa miracolo di Guarna palla che torna sui piedi di Ciano assist perfetto per Farias

46′ Cannavaro cambia modulo ora è 3-4-3

46- Inizia la ripresa. Nel Benevento entrano Farias, Simy e Schiattarella, nell’Ascoli entra Mendes per Gondo

PRIMO TEMPO

48′ FINE PRIMO TEMPO

48′ occasione con Glick colpo di stetsa da corner proveniente dalla sinistra, palla di poco a lato

47′ continua ad attaccare il Benevento

45′ 3 minuti di recupero

41′ Ascoli continua ad attaccare brutto fallo su Caligara

32′ altra occasione per l’Ascoli batti e ribatti di testa dal limite, Botteghin serve Quaranta libero sulla sinistra tiro balisticamente perfetto devisa in corner Paleari. Dal corner schema e palla che termina a Collocolo che sfiora il palo con un piattone destro

30′ gran botta di Caligara dalla distanza, palla sul fondo

28′ ottima iniziativa di Collocolo che sfonda sulla destra e serve a rimorchio Dionisi, tiro di prima intenzione che termina alto

24′ bel cross di Falasco respinge la difesa, il Benevento sostituisce Veseli infortunato con Capellini

20′ ammonito Gondo per un fallo in scivolata in recupero ai danni di Veseli

17′ contatto tra Glick e Dionisi, il capitano rimane a terra entrano i sanitari, tutto ok per il 9 bianconero, si riprende

13′ sgaloppata di Falzerano sulla destra, cross respinto che termina sui piedi di Buchel che dal limite tira con forza senza centrare la porta

12′ l’Ascoli mette sotto pressione il Benevento con Dionisi che da fastidio a Paleari, palla che schizza e Buchel che prova a tirare nella porta vuota ma nel caos l’arbitro fischia un fallo di Gondo

6′ GOOOOOOOOOOOOOL PICCHIO! Sblocca il risultato il difensore con un colpo di testa perfetto ad impattare la punizione di Falasco dalla destra dell’area

0- inizio del match



