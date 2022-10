La visita è in programma domenica 9 ottobre, alle ore 10, con partenza davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Giorgi.

VENAROTTA – Nell’ambito del progetto “Camminata dei musei”, iniziativa che abbina la conoscenza e valorizzazione di strutture museali alla promozione dell’attività fisica, è in programma un nuovo percorso culturale dedicato alle ricchezze culturali, storiche e naturalistiche di Venarotta.

Domenica 9 ottobre, alle ore 10, con partenza davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Giorgi, si svolgerà il tour culturale gratuito organizzato dal comune di Venarotta e dall’ U.S. Acli provinciale APS, con il sostegno di Bim Tronto. In programma la visita al Museo del ricamo e dell’artigianato, alla cosiddetta Chiesa del cardinale, al Museo del vino cotto e al convento di San Francesco, eremo benedettino prima del 1200, divenuto francescano nel 1215 circa, quando San Francesco attraversò Venarotta nel suo viaggio verso Ascoli, completato nel 1603 con il campanile, il portico e il chiostro.

Le iniziative sono state già realizzate ad Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Castorano, Colli, Cossignano, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Offida, Pioraco, San Benedetto del Tronto.

Per partecipare occorre prenotare inviando un messaggio al numero 393 9365509, indicando la data della camminata e il nome e il cognome di chi partecipa.

Per informazioni: www.cooperativemarche.it .

