Presenti con uno stand dedicato e la possibilità di far assaggiare ai tanti visitatori le bibite tradizionali italiane: “Un modo ideale per far conoscere il territorio Piceno, nell’anno del nostro centenario”

TORINO – Dal 22 al 26 settembre si è svolto a Torino al Parco Dora “Terra Madre Salone del Gusto 2022“ l’evento internazionale organizzato da Slow Food. Manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari con un Mercato di oltre 600 produttori italiani e internazionali, un ricco programma di eventi e spazi espositivi che mettono in luce come il cibo possa essere una preziosa occasione di rigenerazione.

Nel Mercato del gusto ospiti anche noi di Bibite Paoletti, occasione per i migliaia di visitatori di assaggiare le nostre bibite tradizionali italiane. dalla spuma classica alla bionda, dalla gassosa al chinotto passando dalla cedrata e tante altre ancora.

“Un’occasione unica che nell’anno del centenario aziendale conferisce ancora più valore alla nostra partecipazione. Un modo anche per promuovere il territorio e il nostro prodotto che fa parte della tradizione italiana, facendo assaggiare le nostre bibite tradizionali italiane – dichiara il titolare Pierluigi Paoletti – Terminati questi cinque giorni interessanti e pieni di energia a in cui abbiamo avuto il piacere di incontrare tantissimi visitatori e con tanto entusiasmo salutiamo questo bellissimo evento mondiale realizzato da Slow Food Italia, dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari.Siamo lieti di aver preso parte in presenza dopo qualche anno ad una manifestazione così importante anche per il futuro del nostro pianeta, incontrando visitatori, addetti ai lavori e delegati da tutto il mondo, in uno spirito di festa.

“Bibite Paoletti festeggia proprio nel 2022 il suo centenario ufficiale, siamo un’azienda storica ascolana – prosegue Pierluigi Paoletti – che ormai è alla quinta generazione, una storia familiare fatta di passione che celebra il made in Italy e vuole continuare a portare l’eccellenza italiana nel mondo.“





