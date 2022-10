All’evento prenderanno parte docenti, studenti, famiglie, gruppi di coordinamento e associazioni di categoria, sindacati, giornalisti e rappresentanti della politica. Il principale è quello di progettare la scuola di domani partendo dai problemi del presente, di lavorare tutti insieme per la ricostruzione di un sistema scolastico che valorizzi il lavoro degli insegnanti, che ne riconosca e ne salvaguardi la professionalità, che metta in primo piano i ragazzi e le ragazze. Una scuola unilaterale, separata dalle vite dei giovani, ne favorisce la dispersione, mentre una scuola che coinvolga attivamente gli studenti al fine di contribuire a migliorarla li richiama a sé: solo così si può puntare a una scuola che, anziché essere considerata un costo, possa rappresentare per lo stato il suo più grande investimento.

Si ricorda al personale della scuola interessato a partecipare alla manifestazione che, in base dell’art. 64 del CCNL, è previsto l’esonero del servizio. Il personale di ruolo, per iscriversi, dovrà accedere alla piattaforma SOFIA e digitare il codice 76735.

Per ulteriori informazioni si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 9326963 o una mail all’indirizzo [email protected]; sarà cura del responsabile del procedimento, il professor Palma, rispondere alle istanze pervenute. L’ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, l’associazione Per la scuola della Repubblica, rilascerà a tutti gli insegnanti un attestato di partecipazione (la frequenza minima necessaria è i tre quarti degli eventi previsti) per l’inserimento dell’attività svolta nel relativo fascicolo formativo. Un analogo attestato sarà rilasciato anche agli studenti e alle studentesse partecipanti.