ANCARANO – Drammatico scontro frontale tra un’auto e un furgone questa mattina ad Ancarano. Il conducente dell’auto si stava dirigendo verso la SP 1 Bonifica del Tronto, quando si è scontrato con un autocarro che procedeva in direzione opposta. Nello scontro il 50enne alla guida della macchina è rimasto ferito e incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Estratto dal veicolo dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale Mazzini di Teramo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita.

Il conducente del furgone, invece, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata.

