Per il Comune di Arquata del Tronto e in particolare per le sette frazioni perimetrate è stata una giornata importante: anche il secondo dei tre passaggi che porteranno all’approvazione definitiva dei piani urbanistici è stato superato. Dopo il primo passo dello scorso maggio, quando i piani furono adottati all’unanimità dal Consiglio Comunale, questa mattina si sono infatti espressi gli attori della conferenza dei servizi permanente, esprimendo parere favorevole.

Nelle scorse settimane hanno esaminato i piani urbanistici tutte le aziende coinvolte nella gestione delle reti e dei sottoservizi, oltre alla struttura commissariale, l’Usr, la Soprintendenza speciale per la ricostruzione, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, i parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso-Laga, l’Autorità di Bacino, l’Anas, l’Arpam e l’Area Vasta 5.

Già da oggi si è dunque imboccata la strada che condurrà al passaggio finale: quello dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. “Da domani – commenta il sindaco Michele Franchi – l’ufficio tecnico si metterà al lavoro per effettuare l’ultima messa a punto dei documenti, alla luce delle osservazioni dei cittadini che sono state accolte e seguendo le indicazioni che ci sono state fornite dagli enti e dalle aziende della conferenza permanente. Tutti siamo impazienti di veder nascere i cantieri nelle zone più colpite del nostro territorio, ma prima andava percorso l’iter tecnico-burocratico che ormai sta volgendo al termine: dopo la giornata di oggi possiamo dire che il traguardo è molto vicino”.





