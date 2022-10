Si parlerà di futuro energetico, il 13 ottobre, in occasione dell’evento webinar dal titolo “Futuro energetico, transizione green e ruolo degli enti locali”, organizzato dalla Scuola di formazione della Regione Marche.

ANCONA – Si parlerà di futuro energetico, il 13 ottobre, in occasione dell’evento webinar dal titolo “Futuro energetico, transizione green e ruolo degli enti locali”, organizzato dalla Scuola di formazione della Regione Marche.

Il webinar sarà rivolto principalmente ad amministratori e dipendenti degli enti locali del nostro territorio con l’intento, come evidenziato dall’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi: “Di contribuire alle azioni che le pubbliche amministrazioni possono mettere in campo per sostenere la transizione green”.

Un incontro importante su un tema attuale che sarà trattato da un relatore di altissimo profilo quale è Nicola Armaroli, conosciuto da molti per la sua attività divulgativa sulle principali testate nazionali (Sole24Ore, Repubblica, La Stampa) e sulle principali emittenti televisive (Rai, Ansa, La7, Mediaset).

Armaroli è dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche, direttore della rivista scientifica “Sapere” e membro dell’Accademia nazionale delle scienze, nonché autore di libri sui temi delle tecnologie e delle risorse energetiche.

Parlerà, in chiave operativa e portando esempi di buone pratiche, delle possibili soluzioni alternative e praticabili al gas e al petrolio, nonché di fonti rinnovabili e di elettrificazione, mantenendo forte l’ancoraggio a un contesto nazionale e internazionale in costante evoluzione e rispondendo anche ai quesiti che saranno posti.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del programma formativo regionale a sostegno degli enti locali che punta al potenziamento delle competenze e conoscenze della comunità tecnico-politica del nostro territorio.

Per maggiori informazioni:

https://www.regione.marche.it/portals/0/Enti_Locali_Pa/ScuolaRegionaleFormazione/SAT7.5%20SCHEDA%20Info.pdf

Per l’iscrizione al corso:

https://scuolaweb.regione.marche.it/Autoiscrizione2/list/587/939/g8XqLMR_lzwASzn7LPUPtFIjNz-wu4E8nABt3O7S9n0

