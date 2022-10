Tanti gli appuntamenti in diversi luoghi della città il 14 e il 15 ottobre. Nella serata inaugurale il Teatro dei Filarmonici accoglierà, alle ore 19, la prima italiana di “L’amica geniale a fumetti” e al Ventidio Basso andrà in scena, alle ore 21,30, lo spettacolo “Kassandra”.

ASCOLI PICENO – Un fine settimana all’insegna delle arti sceniche contemporanee e un’occasione per vivere Ascoli Piceno e i suoi straordinari spazi con APP – Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare che torna per la settima edizione il 14 e 15 ottobre su iniziativa del comune di Ascoli Piceno in collaborazione con l’AMAT e con il sostegno di Regione Marche e MiC.

Tanti appuntamenti in programma, tra cui quelli alla chiesa di San Pietro in Castello, alla Chiesa di Sant’Andrea, al Teatro dei Filarmonici e al Teatro Ventidio Basso. Nella serata inaugurale il Teatro dei Filarmonici accoglierà, alle ore 19, la prima italiana di “L’amica geniale a fumetti” di Fanny & Alexander. Chiara Lagani reciterà i testi di Elena Ferrante mentre alle sue spalle scorreranno i disegni animati tratti dal libro, per dare corpo e volto ai momenti evocati dalle parole del racconto. La storia, tratta dal fumetto di Mara Cerri e Chiara Lagani, è quella dell’amicizia tra due donne e segue passo passo la loro crescita individuale, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo c’ è la coralità di una città dilaniata dalle contraddizioni. Alla fine dello spettacolo avrà luogo l’incontro con Mara Cerri,l’ illustratrice, e Chiara Lagani, sceneggiatrice della graphic novel. Uno spettacolo ironico e graffiante e profondamente toccante, che parla di un dramma umano attuale attraverso le tensioni del mito, è “Kassandra” di Sergio Blanco, diretto da Maria Vittoria Bellingeri einterpretato da Roberta Lidia De Stefano, in scena al Teatro Ventidio Basso alle ore 21,30. Con microfono e synth, l’artista comporrà sonorità in cui si fondono il lirismo del verso greco e la musica elettronica.

Il programma completo di APP – Ascoli Piceno Present è disponibile sul sito www.amatmarche.net. L’abbonamento dà accesso a tutti gli spettacoli al costo di 65 euro.

Per informazioni e prevendita biglietti: biglietteria del teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439, www.vivaticket.com (solo prevendita singoli biglietti).

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.