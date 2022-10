Stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno

Alle 14 in campo Ascoli e Modena nel match valevole per l’8° giornata d’andata del campionato di Serie B.

Picchio a quota 9 punti, i gialloblù dell’ex Tessere a quota 6 punti in classifica.

FORMAZIONI

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (8’s.tAdjapong), Collocolo, Buchel, Caligara (20’s.t. Ciciretti), Falasco (8’s.t. Salvi); Dionisi (20’s.t.’ Pedro Mendes), Gondo (30’s.t. Lungoyi). A disp.: Baumann, Donati, Giordano, Bidaoui, Eramo, Giovane, Tavcar All. Bucchi

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro (24’s.t. Oukhadda), Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli (36’s.t. Bonfanti), Duca (32’s.t.Mosti); Tremolada (24’s.t. Panada), Marsura (1’s.t. Falcinelli); Diaw. A disp. Seculin, Ponsi, Giovannini, De Maio, Renzetti, , PiacentiniAll. Tesser

Arbitro: Serra della sezione di Torino. Assistenti: Antonio Vono di Soverato e Francesco Fiore di Barletta. Quarto Ufficiale Domenico Leone di Barletta, al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Alessandro Cipressa della sezione di Lecce.

RETI:- 25’Dionisi, 9’s.t. Falcinelli, 44’s.t. Diaw

AMMONIZIONI:- Bellusci (A.)

ESPULSIONI: Bellusci (A. per doppia ammonizione)

NOTE:- tot. spettatori 6.059. 253 i tifosi provenienti da Modena

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49′ termina la partita

46′ punizione sulla destra batte Buchel caos in area spazza la difesa

45′ assegnati 4 minuti di recupero. Botteghin reclama un rigore per fallo in area, l’arbitro lascia proseguire

44′ GOL MODENA ancora un errore a centrocampo innesca la ripartenza ospite lancio per Diaw che solo davanti a Guarna infila con sotto la traversa

39′ Diaw imbeccao in area ha un a buona occasione colpisce l’esterno della rete in scivolata

29′ altro errore di Buchel a centrocampo perde palla e Bellusci nel tentativo di fermare Falcinelli si fa espellere

23′ cross di Ciciretti dalla destra, si avventa in scivolata Mendes che a porta sguarnita la mette alta sopra la traversa

20′ ancora doppio cambio per l’Ascoli dentro Ciciretti e Mendes

17′ altro pericoloso affondo di Adjapong che conquista un corner sulla destra

13′ botta al volo di DIonisi in diagonale dalal sinistra, Gondo è li ma il tap in viene deviato, continua ad attaccare l’Ascoli rimandendo in area avversaria

9′ GOL MODENA,Falcinelli infila diagonale rasoterra potente dalla sinistra entrando in area

8′ doppio cambio nell’Ascoli dentro Salvi e Adjapong

6′ tiro dalla distanza di Magnino, palla alta sul fondo

1′ Bellusci stoppa male in area un pallone, lesto Tremolada che tira un potentissimo diagonale che attraversa la porta e termina dall’altro lato

0′- inizio della ripresa



PRIMO TEMPO

45′ fine primo tempo

38′ bravo Gondo a conquistare una palla sulla destra, sale e crossa per la testa di Dionisi che in tuffo mette in difficoltà Gagno che devia in corner. Falasco dalla bandierina pesca nell’area piccola Botteghin che non riesce a trovare il tap in vincente

36′ tiro dal limite di Tremolada fuori misura

33′ Guarna sbaglia il rinvio dando il via ad un’azione degli ospiti, palla in area per Diaw che cade e cercs il rigore l’arbitro ferma per offside

32′ Buchel ci prova da centrocampo, palla sul fondo

29′ DIonisi lancia Falasco in area, cross per Gondo anticipato dal difensore

24′ GOL ANNULLATO PER OFFSIDE ALL ‘ASCOLI E POI CONVALIDATO DAL VAR. Gondo conquista una punizione sulla trequarti sulla destra, sulla palla il solito Falasco che cerca di mettere la sfera a centro area, la rimette di testa al centro Botteghin si avventa Dionisi e infila in rete con un tap in gol annullato per fuorigioco e poi convalidato

23′ miracolo di Guarna su Diaw lanciato a rete da solo, poi l’arbitro ferma tutto per offside

22′ punizione dalla destra battuta da Falasco, la rimette dentro Gondo dall’altro lato palla al centro deviata in corner, dall’angolo occasionissima per Collocolo che di testa sfiora la traversa

15′ Dionisi in veste di suggeritore imbecca Gondo in area, palla leggermente lunga para Gagno

13′ primo tiro verso la porta dell’Ascoli, scambio al limite di petto tra Dionisi e Gondo, tiro al volo di Dionisi che termina alto sopra la traversa

10′ ancora pericoloso il Modena con una bella palla in area, tiro poi di Gerli dal limite para Guarna

7′ l’Ascoli gestisce bene il possesso palla senza mai però affondare

4′ attacca il Modena ,ci prova Tremolada dal limite, tiro ben calibrato deviato in corner

3′ ammonito Bellusci per un’entrata a centrocampo su Marsura

0′- inizio del match

