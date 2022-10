ASCOLI PICENO – Mattinata all’insegna della condivisione e della formazione quella andata in scena sabato 8 ottobre, quando una delegazione di artigiani e imprenditori in pensione della Cna di Ascoli Piceno ha fatto tappa in tre istituti scolastici della città per trascorrere qualche ora in compagnia degli studenti ascolani.

Per celebrare al meglio la Festa dei Nonni, l’Amministrazione comunale di Ascoli e l’associazione territoriale della Cna hanno scelto di promuovere una preziosa occasione di confronto tra le nuove generazioni e alcuni rappresentanti di spicco del mondo delle imprese targato Cna, custodi delle tradizioni artigiane del territorio, con l’obiettivo di trasmettere l’ampio bagaglio di esperienze accumulate in tanti anni trascorsi in azienda a chi, tra qualche anno, si affaccerà per la prima volta nel mondo del lavoro.

Accompagnati dalla responsabile Cna Pensionati Ascoli Piceno Anna Rita Pignoloni e dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, l’autoriparatore – nonché ex presidente della Cna di Ascoli Piceno – Luigi Passaretti, l’elettricista e presidente Pensionati Cna Picena Alvaro Cafini e il barbiere Enrico Ciaffardoni hanno ripercorso le tappe fondamentali delle rispettive carriere professionali, dispensando consigli e trucchi del mestiere di fronte a una platea particolarmente attenta e curiosa di conoscere più da vicino realtà nuove e stimolanti.

Ad accogliere la delegazione della Cna Picena sono state le scuole medie Ceci e Cantalamessa e la primaria Don Giussani di Monticelli, dove i ragazzi hanno riservato agli artigiani una calorosa accoglienza dedicando loro la poesia “Alla nonna” di Gabriele D’Annunzio.

“I nostri pensionati hanno accettato con entusiasmo l’invito dell’Amministrazione a mettersi in gioco e a tornare sui banchi per confrontarsi con i ragazzi e offrire loro importanti spunti di riflessione – dichiara Anna Rita Pignoloni -. Abbiamo la fortuna di avere con noi persone dinamiche e dalle spiccate dote umani e professionali, che mettono il cuore in tutto ciò che fanno. Siamo felici di aver condiviso con i ragazzi un momento di confronto sulle opportunità del mondo dell’impresa e dell’artigianato, nella convinzione che giornate del genere possano rappresentare preziose occasioni di crescita reciproca”.

“Come associazione crediamo fermamente nell’importanza della formazione – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna Picena – e cerchiamo ogni giorno di favorire un indispensabile passaggio di consegne tra i nostri artigiani e chi, tra qualche anno, sarà chiamato a raccoglierne l’eredità, in un percorso formativo che consenta di approcciarsi con fiducia al mondo del lavoro. Il ricambio generazionale è uno dei grandi temi che la CNA sta cercando di sviluppare sul territorio in collaborazione con le istituzioni. In questo senso, voglio ringraziare il Comune di Ascoli per averci coinvolto in questa splendida iniziativa sugellando ulteriormente un proficuo rapporto di collaborazione”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.