ASCOLI PICENO – Terzo appuntamento concertistico del Festival “Nuovi Spazi Musicali”.

Martedi 11 ottobre, alle ore 20,30, all’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno, la pianista Anna Pavlova si esibirà in un concerto con musiche di Schedrin, Denisov e Stravinsky oltre che in due nuovi brani degli autori italiani Stefano Cucci e Leonardo Rizzo e nel famoso pezzo “Danzas argentinas” del compositore Alberto Ginastera.

Anna Pavlova ha iniziato lo studio del pianoforte a quattro anni, diplomandosi nel 2013. Ha vinto numerosi concorsi internazionali come l’“International Piano Competition” di New York nel 2015, il “Tkaczewski Piano Competition” di Varsavia nel 2017, l’“International Piano Competition” di Parigi nel 2019 , l’“International Piano Competition” di Lione nel 2021 e ha tenuto concerti in tutto il mondo sia come solista che in formazioni cameristiche.

