ASCOLI – Lo Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, esordisce presentando la Giornata Mondiale della vista 2022 che si celebra giovedì 13 ottobre.

“Parola d’ordine: prevenzione – sottolinea Cristiano Vittori, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche (Uici) – e per aiutare le persone a verificare lo stato di salute dei propri occhi, anche quest’anno le nostre sedi territoriali hanno promosso una serie di iniziative con controlli gratuiti e sensibilizzazione”.

“Le malattie che minacciano la vista – sottolinea Iapb – interessano milioni di persone in Italia e il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media”.

Ecco gli eventi in programma nella nostra regione.

Ancona – Nella sede dorica, in via Giacomo Leopardi, 5, il 13 ottobre sono previsti controlli gratuiti dalle 8:30 alle 12:30 con la collaborazione di un medico oculista. Le visite oculistiche saranno svolte fino alle 12.30 e l’ultimo ingresso sarà quello delle 12:15. Per fissare l’appuntamento: 340.4219702

Nella stessa giornata, distribuzione di materiale informativo in piazza Roma, dalle 8:30 alle 12:30.

Ascoli – La Sezione di Ascoli Piceno organizza due giornate di visite gratuite: 14 e 17 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 17 nella sede di via Copernico, 8. In programma anche distribuzione di materiale informativo presso l’Asur e nelle piazze del centro storico.

Macerata – In occasione della giornata mondiale, l’Uici Macerata promuove banchi espositivi presso l’ospedale, nei Supermercati Coop e Conad e in altri punti di interesse.





