ASCOLI PICENO – Quarto appuntamento ad Ascoli Piceno del festival “Nuovi Spazi Musicali” a cura di Ada Gentile.

Venerdì 14 ottobre, alle ore 20,30, presso l’Auditorium Neroni, il “Trio ad Libitum“, formato da Ruggiero Fiorella al pianoforte, Damiano Isola al violino e Martino Tazzari al violoncello si esibirà in due opere in prima assoluta dei compositori italiani Riccardo Piacentini e Giovanni Claudio Traversi, in un brano di Shostakovic e in un “Adagio” di Mozart rivisto da Arvo Paart.

I tre giovanissimi esecutori si sono formati al Conservatorio Cherubini di Firenze frequentando il corso di musica da camera del Maestro Daniela De Sanctis e hanno ottenuto subito riconoscimenti per le spiccate qualità individuali, espressive e strumentali. Tra i tanti premi vinti, i quattro primi premi a concorsi del 2021 ed il 1° premio al concorso per Ensemble del 47° Cantiere Internazionale di Montepulciano.

L’ingresso è gratuito.

