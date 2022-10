Sabato 15 ottobre, alle ore 10, presso il Liceo Scientifico “A. Orsini”, avrà luogo un incontro con gli studenti dal titolo “Cecco magister et poeta” e domenica 16 ottobre, presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, alle ore 17, ci sarà una tavola rotonda sul tormentato periodo e sul processo che ha condotto Cecco sul rogo.

ASCOLI PICENO – In occasione del Quarantennale della sua ideazione, ad opera dell’illustre direttore della Civica Biblioteca Civica, il compianto dottor Emidio Vittori, l’istituto Superiore di Studi Medioevali ” Cecco d’Ascoli” vuole celebrare questa significativa circostanza con due giornate dedicate al suo eponimo, Francesco Stabili, più famoso come Cecco d’Ascoli.

La prima giornata avrà inizio sabato 15 ottobre, alle ore 10, presso il Liceo Scientifico “A. Orsini”, dove avrà luogo un incontro con gli studenti dal titolo: “Cecco magister et poeta”. I lavori saranno coordinati dal professor Alessandro Giostra, docente di filosofia presso lo stesso liceo. Aprirà l’incontro la Dirigente, la professoressa Cinzia Pettinelli, e lo introdurrà la dottoressa Elia Calilli dell’Istituto Superiore di Studi Medievali. Interverranno il filosofo e letterato Emilio di Vito, la presidente del Centro Poesia Marche, Franca Maroni, il Presidente dell’associazione culturale “Cinquanta & più” di Ascoli e Fermo, Guido Nardinocchi, e la dottoressa Chiara Giacobelli, autrice del volume “Le Marche romantiche e misteriose”, che concluderà l’incontro con alcune significative considerazioni sulla possibilità di proporre un personaggio tanto emblematico eppure tanto assimilabile, per certi versi, a questo nostro frammentato periodo storico, come Cecco d’Ascoli.

La seconda giornata, domenica 16 ottobre, che avrà luogo presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, alle ore 17, sarà incentrata sull’ ultimo periodo della vicenda personale di Cecco d’Ascoli, in una tavola rotonda che focalizzerà, in maniera variegata e incisiva, la temperie culturale, storica, politica e religiosa di quel tormentato periodo e del processo che ha condotto Cecco sul rogo. Introdurrà i lavori la dottoressa Elia Calilli, presidente ISSM ad interim, e interverranno Furio Cappelli, Storico e Giurato PIAP, Alessandro Giostra, docente di filosofia e cultore di studi Stabiliani, Luca Marcelli dell’Universita’ di Macerata, Stefano Papetti, Direttore dei Civici musei e Giurato PIAP. Sarà presente, inoltre, l’autrice del volume “Le Marche romantiche e misteriose”, Chiara Giacobelli, che parlerà del tema “Sulle tracce di Cecco”.

Nel corso delle due giornate saranno proiettati i più significativi passaggi tratti dall’Opera teatrale di Stefano Artissunch “L’Eretico”, dedicata a Cecco d’Ascoli.

Mercoledì 26 ottobre, il regista Piero Benfatti introdurrà il suo film “Un gesto di coraggio”, anch’esso dedicato a Cecco, in una proiezione speciale. Sarà cura dell’Istituto comunicare agli interessati la sede della proiezione del film.

Il programma completo:

sabato 15 ottobre 2022

Liceo Scientifico “A. Orsini”

Aula magna

“CECCO MAGISTER ET POËTA”

incontro con gli studenti

ore 10,00

coordina il prof. Alessandro Giostra

Saluto introduttivo

CINZIA PETTINELLI

Dirigente scolastica IIS “Orsini-Licini”

EMILIO DI VITO

Filosofo e Letterato

”Scienza e Dottrina:

Il Magistero di Cecco”

FRANCA MARONI

Presidente Centro Poesia Marche

”L’attualità di Cecco”

GUIDO NARDINOCCHI

Presidente dell’associazione culturale “Cinquanta & più”di Ascoli e Fermo

”L’attualità di Cecco”

CHIARA GIACOBELLI

Autrice del volume

”Le Marche romantiche e misteriose”

domenica 16 ottobre 2022

Palazzo dei Capitani

Sala dei Savi

“OMAGGIO A CECCO”

tavola rotonda

ore 17,00

Saluto delle autorità

Introduce

ELIA CALILLI

Presidente ad interim ISSM Cecco d’Ascoli

LUCA MARCELLI

Università di Macerata

“Cecco, i Frati Minori, la povertà”

FURIO CAPPELLI

Storico e Giurato PIAP

“Cecco e Giotto”

ALESSANDRO GIOSTRA

Docente di Filosofia – Liceo Scientifico “A. Orsini”

“Cecco d’Ascoli:

un cosmo da interpretare”

STEFANO PAPETTI

Direttore dei Civici Musei e Giurato PIAP

“L’immagine di Cecco nell’arte contemporanea”

CHIARA GIACOBELLI

Autrice del volume “Le Marche romantiche e misteriose”

“Sulle tracce di Cecco”

Trailers dell’opera teatrale

“L’Eretico”

di STEFANO ARTISSUNCH

