Resterà chiusa per quattro notti la stazione di Fermo dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione. Non si potrà accedere in direzione Pescara dalle ore 22 alle ore 6 di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre. Per gli automobilisti provenienti dal Piceno è consigliato, in alternativa, di accedere all’autostrada da Pedaso.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.