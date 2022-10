ASCOLI PICENO – Sesto appuntamento ad Ascoli Piceno del Festival “Nuovi Spazi Musicali”, a cura della compositrice Ada Gentile.

Martedi 18 ottobre, alle ore 20,30, all’Auditorium Neroni, sarà di scena il violoncellista Claudio Pasceri, che eseguirà

opere di J.S. Bach e dei contemporanei Levinas, Montalti, Dadone, Gentile e Giacinto Bosco (1^ assoluta).

Perfezionatosi all’Accademia Stauffer di Cremona con Rocco Filippini e al Mozarteum di Salisburgo con Julius Berger, Pasceri si è esibito come solista in tutto il mondo in sale prestigiose tra cui il Lincoln Center di New York, il Concertgebouw di Amsterdam, il Liceu di Barcelloma, la Tonhalle di Zurigo, il Parco della Musica di Roma. Nel repertorio cameristico ha collaborato con illustri musicisti tra i quali Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Rohan De Saram.

L’ingresso è libero.

