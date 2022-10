AVEZZANO – La Polizia di Avezzano ha arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento e per danneggiamento aggravato. Segue il comunicato della Questura de L’Aquila:

“Alle odierne ore 02:00, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano, ha tratto in arresto un uomo di 43 anni residente ad Avezzano per la violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa e danneggiamento aggravato. L’uomo, destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale – Ufficio GIP di Avezzano, scaturita dalla denuncia querela di una donna, sempre di Avezzano, che per diverso tempo aveva subito atti persecutori da quest’ultimo, veniva trovato in prossimità dell’abitazione della denunciante, dove, poco prima, aveva squarciato due gomme della sua autovettura. L’arrestato veniva posto ai domiciliari”.

