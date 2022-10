PORTO RECANATI – È stato un malore improvviso a non lasciare scampo a Enrico Maria Di Giovanni, 55enne consulente finanziario molto noto a Porto Recanati per il suo grande impegno nel mondo del basket. L’uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione: ex giocatore di pallacanestro, è stato a lungo anche allenatore, tra le altre, di squadre come Porto Recanati, Macerata e Montegranaro.

