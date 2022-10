OFFIDA – Ciù Ciù, azienda vinicola biologica marchigiana guidata da Massimiliano e Walter Bartolomei, è stata selezionata per la fase finale dei Corporate Heritage Awards 2022, il più importante premio nazionale per le imprese impegnate nella valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale come asset strategico.

Ciù Ciù concorrerà nella sezione “Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni” con il progetto “Memorie del cibo e del vino”, sviluppato assieme alla start-up I-strategies.

“Indipendentemente da come andrà – ha affermato Walter Bartolomei – per noi è già motivo di grande soddisfazione poter concorrere assieme a tante prestigiose imprese italiane. E siamo particolarmente felici di farlo con un progetto che, salvando la nostra memoria enogastronomica, parla di valori attuali come autenticità, lotta allo spreco alimentare e sostenibilità”.

L’obiettivo del Corporate Heritage Awards è quello di mettere in luce aziende che, con passione, si impegnano a raccontare e a valorizzare la propria storia, attraverso “tracce” materiali e immateriali che esprimono e valorizzano l’heritage dell’impresa.

La cerimonia di premiazione si terrà a novembre a Roma.

I membri del Comitato Scientifico selezioneranno i vincitori tra le trentasette “imprese candidate” provenienti da tutta Italia.

Il progetto Memorie del cibo e del vino: https://www.ciuciutenimenti.it/antiche-ricette/

