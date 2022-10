Ore 18

Stadio “Marassi” di Genova match valevole per i sedicesimi di finale dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia Frecciarossa.

La vincente affronterà la Fiorentina in trasferta negli ottavi di finale in programma a Gennaio. La Sampdoria schiera due ex bianconeri dal primo minuto, Quagliarella e Sabiri.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-2-3-1): Contini; Conti, Ferrari, Amione, Murru; Yepes (73’Leris), Rincon (46’Villar); Pussetto (Djuricic), Verre, Sabiri (64’Gabbiadini); Quagliarella (Caputo). A disposizione: Audero, Ravaglia, Villa, Augello, Vieira, Trimboli Allenatore: Stankovic

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong (82’Falzerano), Collocolo (82’Donati), Giovane (82’Eramo), Caligara, Giordano; Lungoyi (58′ Bidaoui), Pedro Mendes (58′ Gondo). A disposizione: Bolletta, Quaranta, Fontana, , Palazzino, Dionisi. Allenatore: Bucchi

NOTE: 70 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti. Presenti a Marassi il patron Pulcinelli, il presidente Neri e tutta la dirigenzae

ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine, al Var Mazzolini di Bergamo.

RETI: 10′ Verre, 32′ Collocolo

AMMONIZIONI: Rincon, Yepes(S.) Tavcar (A.)

CRONACA DEL MATCH

RIGORI

Sequenza rigori : Gabbiadini gol (S), Botteghin gol (A), Villar parato (S), Eramo gol (A), Djuricic gol (S), Falasco sbagliato (A), Caputo parato (S), Gondo gol (A), Verre gol (S), Caligara parato (A), Augello gol (S), Falzerano gol (A), Conti gol (S), Bidaoui gol (A), Leris gol (S), Donati gol (A), Murru gol (S), Quaranta gol (A), Ferrari gol (S), Tavcar gol (A), Contini gol (S), Guarna parato (A)

SUPPLEMENTARI

118′ GOL Sampdoria in gol con Caputo, che infila in rete suu cross dalla sinistra di Augello. Tutto torna in parità

110- GOL ASCOLI con Donati, che batte con il destro in area Contini dopo un assist puntuale di Gondo su iniziativa di Bidaoui. Fanno festa i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti

SECONDO TEMPO

90′ 3 minuti di recupero

88′ calcia Gondo dal limite para Contini

86′ lancio in area per Gondo pericoloso che riesce a superare Amione palla poi spazzata via

85′ contatto Murro- Eramo che rimane a terra

82′ Tre cambi Ascoli: dentro Donati, Eramo e Falzerano, fuori Adjapong, Giovane e Collocolo

76′ occasione d’oro per la Samp e miracolo di Guarna su Conti, poi pero si ferma tutto per offside di Caputo

71′ tiro di Gabbiadini dal limite, para Guarna in due tempi

68′ OCCASIONE ASCOLI Adjapong conquista una punizione sulla destra sulla trequarti campo, batte Falasco , testa di Gondo che colpisce l’esterno della rete

58′ nell’Ascoli entrano Gondo e Bidaoui

52′ Nervosismo tra Lungoy e Amione

46′ Nella Sampdoria entrano Villar, Caputo e Djuricic, fuori Pussetto, Quagliarella e Rincon

PRIMO TEMPO

48′ fine primo tempo

46′ sfiora il gol Mendes dopo una bella manovra offensiva dopo il tocco di tacco di Lungoy arriva in svivolata il 90 boanconero ma tutto fermo per offside

45′ assegnati 3 minuti di recupero

38′ nervosismo in campo. espulso per proteste un componente dello staff bianconero

32′ GOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Collocolo infila in rete con un preciso rasoterra inserendosi bene tra i due centrali di difesa grazie ad un preciso assist di Botteghin che partito dalla difesa è riuscito ad imbucare con un filtrante geniale

25′ La Sampdoria gestisce la partita