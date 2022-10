ASCOLI PICENO- Rocambolesco risutlato al “Marassi”, dopo 120 minuti di gara tra Sampdoria e Ascoli, si dedice ai calci di rigore il passaggio al turno successivo di Coppa Italia.

Una gara che i bianconeri avrebbero strameritato di vincere se sotto porta fossero stati più cinici con Bidaoui nel finale. Dopo l’iniziale svantaggio firmato Verre, l’Ascoli pareggia con Collocolo e va in vantaggio ai tempi supplementari con Donati al 110° poi al 118° il gol della Samp che pareggia i conti. Ai calci di rigore il Picchio ha ancora l’opportunità di portare a casa il risultato ma Caligara tira alto, si prosegue ad oltranza e dopo due rigori parati si presenta dal dischetto il portiere che si fa parare il suo penalty e la gara termina 11 a 1o.

Un plauso ai bianconeri che hanno dimostrato di poter vincere contro una squadra di serie A e avrebbero meritato molto di più, ottima la prestazione di Enrico Guarna.

Sequenza rigori : Gabbiadini gol (S), Botteghin gol (A), Villar parato (S), Eramo gol (A), Djuricic gol (S), Falasco sbagliato (A), Caputo parato (S), Gondo gol (A), Verre gol (S), Caligara parato (A), Augello gol (S), Falzerano gol (A), Conti gol (S), Bidaoui gol (A), Leris gol (S), Donati gol (A), Murru gol (S), Quaranta gol (A), Ferrari gol (S), Tavcar gol (A), Contini gol (S), Guarna parato (A)

Mister Bucchi al termine di Sampdoria-Ascoli: “Ci portiamo a casa una grandissima prestazione, 120’ lunghi, faticosi, contro una squadra dalle grandi qualità. C’è rammarico per non aver superato il turno, peccato perché avevamo trovato il vantaggio a pochi minuti dalla fine, eravamo in vantaggio anche al quinto rigore, ma poi si sa che i calci di rigore sono una lotteria. Per quanto mostrato, avremmo meritato di superare il turno. Il turnover è servito per vedere all’opera i calciatori impiegati meno e ho avuto un’ottima risposta. Ora si torna al campionato, quindi resettiamo tutto perché la B è un’altra cosa, è un campionato equilibrato e dobbiamo essere umili e tirare fuori quello spirito di sacrificio che stiamo vedendo da due partite”.

Nicola Falasco dopo Sampdoria-Ascoli: “Abbiamo giocato una buonissima gara contro una squadra di livello superiore e composta da ottimi calciatori. Peccato per come è finita, ma ora ci aspetta un’altra battaglia lunedì col Cagliari. In fase difensiva stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro contro gente come Quagliarella e Caputo. Ma in fase difensiva tutti sono stati bravi, dai centrocampisti agli attaccanti. Stasera ci riposiamo e da domattina inizieremo a preparare la partita col Cagliari”.

