MONTALTO – Terminati i lavori di ristrutturazione della nuova Farmacia Comunale, in piazza Sisto V. È stata inaugurata sabato 22 ottobre, con locali ampi e funzionali che permetteranno di incrementare l’offerta con prodotti sanitari e servizi più moderni. L’obiettivo? Fare del presidio sanitario di Montalto un punto di riferimento anche per il circondario, oltre che un servizio essenziale e di eccellenza per tutti i montaltesi.

Nel presidio di Piazza Sisto V verranno da subito attivati nuovi servizi, come elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco. Inoltre, l’orario della Farmacia si prolungherà anche al sabato pomeriggio e ulteriori servizi sono attesi a partire dal nuovo anno.

Una Farmacia Comunale che, dopo l’acquisizione delle quote private, ha già fatto registrare nei mesi scorsi un utile di 52mila euro per l’ente come primo bilancio, a fronte dei 15mila di media degli anni precedenti.

Grande partecipazione da parte della cittadinanza all’inaugurazione di ieri, sabato 22 ottobre. Tanti montaltesi hanno infatti festeggiato con entusiasmo la nuova e centralissima Farmacia, alla presenza del sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, dell’Amministrazione Comunale e dei vertici sanitari regionali e locali. Hanno infatti partecipato anche il vicepresidente della Regione Marche e Assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il direttore dell’Area Vasta 5 Massimo Esposito e la neo consigliera regionale Monica Acciarri.

“Ancora un cambiamento per Montalto. La nuova farmacia – dichiara il sindaco Matricardi – rappresenta una vera ricchezza per la nostra comunità sotto ogni punto di vista, e ci permette di fare un altro passo concreto verso la Montalto che stiamo costruendo: moderna, dinamica e vicina ai bisogni dei cittadini”.

