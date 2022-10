ASCOLI PICENO – “Note In Radio 2022” arriva al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, patrocinato dal comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Ascoli Reti Gas, organizzato dall’associazione Nir Aps, nelle persone degli autori Samantha Olivieri e Riccardo Lasero.

Lunedì 31 ottobre, alle ore 17,30, si sfideranno 15 canzoni inedite e 17 cantanti, di età compresa tra i cinque e i sedici anni, provenienti da tutta Italia. Le regioni coinvolte sono il Veneto, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, l’Emilia Romagna, le Marche, la Campania, la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna. Parteciperanno, inoltre, due autori residenti a Cipro e in Polonia.

In questi giorni, all’interno del programma radiofonico Note in Radio, è già iniziata una gara tra le canzoni. Chiunque può votare, visitando le pagine social di Note In Radio (Facebook, Instagram, Tik Tok) o il sito internet www.noteinradio.it. Quest’anno le radio che sostengono il festival sono Radio Ascoli, Radio Studio Erre, Yastaradio, Radio Freestation, Radio Alfa Junior e la radio australiana Radio Blu Italia. Durante il pomeriggio si esibiranno anche altre realtà ascolane (Lab 22, Arabesque, Frida Art Academy, Music House, ginnastica ritmica Sportlife) e non mancherà Miss Croma, la mascotte di Note In Radio. Ci sarà, inoltre, una mini rappresentanza del Piccolo Coro Nir.

L’intero ricavato sarà donato in beneficenza. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del teatro, in piazza del Popolo, e sul sito web di Viva Ticket.

