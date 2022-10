Stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno

Ore 20.30 scendono in campo Ascoli e Cagliari nel posticipo della decima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Gli uomini di mister Bucchi sulla scia dell’entusiasmo dopo la vittoria con il Bari e la brillante prestazione in Coppa Italia contro la Sampdoria, sono a quota 12 punti in classifica. I sardi a quota 14 punti, due lunghezze sopra il Picchio, con Mancosu assente cercheranno il gol con Pavoletti e Falco, in panchina anche Lapadula.

FORMAZIONI

ASCOLI (3-5-2):Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Lungoyi, Dionisi. A disp. Baumann, Salvi, Donati, Giordano, Falzerano, Bidaoui, Palazzino, Giovane, Tavcar, Bellusci, Mendes, Fontana. All. Bucchi

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Capradossi, Carboni; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Pavoletti, Falco. A disp. Aresti, Dossena, Rog, Lapadula, Viola, Millico, Gaston Pereiro, Lella, Barreca, Zappa, Obert, Kourfalidis. All. Liverani

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

Assistenti sono Alessio Berti di Prato e Mario Vigile di Cosenza. Quarto Ufficiale Luca Angelucci di Foligno, al VAR Juan Luca Sacchi di Macerata, AVAR Ermanno Feliciani di Teramo.4

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

5′ Falasco dalla bandierina sinistra incornata di Dionisi che però si conclude in un nulla di fatto, ancora in avanti il iro di Collocolo viene respinto da Radunovic

3′ attacca l’Ascoli in pressing e conquista il secondo corner dalla destra, batte Falasco palal che termina a Caligara tiro che viene deviato in corner

1′ primo tiro in porta del Cagliari con Pavoletti, para Guarna

0′ inizio del match