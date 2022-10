OFFIDA – Si sta avviando alla conclusione il progetto “Ricostruzione sportiva e Destinazione Benessere”.

Le iniziative, infatti, andranno avanti fino al 28 ottobre.

Il progetto è promosso dall’assessorato allo sport e turismo del Comune di Offida, in collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Sabato 22 ottobre si è svolto un evento sportivo e culturale dedicato alla storia della bacologia ad Offida con la guida turistica Valeria Nicu.

E’ stato attraversato il centro storico cittadino con un percorso che ha narrato la storia di una attività che ebbe un ruolo importante nella vita economica del territorio e non solo di Offida.

Ma è stata anche l’occasione per fare una semplice camminata che ha comunque effetti positivi sulla salute di cittadini di ogni età.

Domenica 16 ottobre, invece, è stata realizzata la “Camminata naturalistica e a 6 zampe” sull’anello della Madonna della sanità. Si è trattato di un evento “plastic free” con tutti i partecipanti che si sono dedicati anche alla raccolta della plastica trovata abbandonata o gettata via lungo il tragitto.

All’iniziativa hanno partecipato tante persone provenienti dalle province di Ascoli Piceno e Teramo in compagnia dei loro amici in 4 zampe. Anche in questo caso è stata l’occasione per svolgere attività fisica su di uno splendido percorso a stretto contatto con la natura.

Proseguiranno invece fino al 28 ottobre le attività di scacchi e dama.

Ogni venerdì, dalle 17 alle 19, presso la sala lettura di Corso Serpente Aureo, si svolgeranno lezioni e partite libere con la presenza di istruttori federali.

L’iniziativa è riservata ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado (per informazioni si può contattare il numero 3442229927).

La partecipazione a tutte le attività del progetto “Ricostruzione sportiva e Destinazione Benessere” è gratuita.

