COLLI DEL TRONTO – Successo di partecipanti per la tappa del progetto “Camminata dei musei” che si è svolta a Colli del Tronto e che ha visto la partecipazione di 50 persone di ogni età.

L’iniziativa è stata curata da U.S. Acli provinciale Aps col sostegno del Bim Tronto, col patrocinio del Comune di Colli del Tronto e con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Colli del Tronto.

Il protagonista dell’iniziativa è stato il Museo della bacologia che ha affascinato i tanti cittadini presenti, museo che ha messo in evidenza l’importanza per l’intera vallata del Tronto di una attività economica che dunque non era presente soltanto a Colli del Tronto.

Molto interessante anche il contenuto del museo, con foto d’epoca ed attrezzature originali che hanno permesso di conoscere meglio proprio la bacologia.

Nel corso della manifestazione i presenti hanno potuto anche ammirare la chiesa di Santa Felicita, l’esterno della chiesa di Santa Cristina ((in fase di ristrutturazione) e l’omonima fonte che, nel corso dei secoli, è stata ritenuta miracolosa per le donne che avevano problemi di allattamento.

Ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Camminata dei musei” possono essere acquisite sul sito www.cooperativemarche.it .

