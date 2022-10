ASCOLI PICENO – Aperitivo letterario ad Ascoli Piceno, organizzato dalla libreria Prosperi in collaborazione con La Birretta.

Sabato 29 ottobre, alle ore 18,30, in largo Crivelli, avrà luogo “Neruda in Italia“, un evento trilingue inglese, italiano e spagnolo con Adam Feinstein, l’acclamato biografo britannico del poeta cileno Pablo Neruda, che parlerà della passione del poeta cileno per l’Italia, partendo dalla sua pubblicazione “Pablo Neruda, a passion for life” e confrontando alcune delle sue traduzioni inglesi con le versioni italiane, in dialogo con Katie Webb traduttrice, co-direttrice internazionale del FUIS e coordinatrice della Regione Latino Americana del Forum Internazionale degli autori, e con Loris Ferri , poeta e collaboratore della rivista internazionale della migrazione El-Ghibli. In caso di pioggia l’incontro si terrà al chiuso.

Adam Feinstein è un poeta, traduttore, ispanista, giornalista, critico cinematografico e ricercatore sull’autismo britannico. La sua biografia del poeta cileno premio Nobel “Pablo Neruda a Passion for Life” è stata pubblicata per la prima volta da Bloomsbury nel 2004 e ristampata in un’edizione aggiornata nel 2013 e definita da Harold Pinter un capolavoro. Ha pubblicato il suo nuovo libro di traduzioni, “The Unknown Neruda” nel 2019 e un altro libro di traduzioni, questa volta del grande poeta nicaraguense Rubén Darío, è uscito in due edizioni separate nel 2020. Feinstein ha tenuto numerose conferenze in tutto il mondo; trasmette regolarmente per la BBC e scrive per The Guardian, The Observer, Financial Times e Times Literary Supplement. Le sue poesie e le sue traduzioni (di Neruda, Federico García Lorca, Mario Benedetti e altri) sono apparse in molte riviste.

Katie Webb ha lavorato come amministratrice esecutiva per il Forum Internazionale degli Autori dal 2011 al 2016, tessendo una rete internazionale di 70associazioni di artisti e scrittori, in difesa dei diritti d’autore e di contratti equi. È co-direttrice internazionale del progetto FUIS, l’unione degli scrittori in Italia, grazie al quale sta per pubblicare una raccolta di poesie in inglese e in italiano della scrittrice e attivista inglese Maureen Duffy, con cui ha lavorato a stretto contatto. Collabora con l’Associazione culturale italiana Alberi di Maggio nel campo della ricerca e della raccolta di testimonianze, con l’intento di preservare e tramandare le forme orali di espressine nella regione al confine tra Marche e Abruzzo. È segretaria generale di ADALPI, un’organizzazione no-profit che riunisce professionisti ed esperti che condividono l’interesse a promuovere il valore della creatività e dell’innovazione.

Loris Ferri collabora con la rivista di letteratura della migrazione El Ghibli. Ha fatto parte della redazione della rivista La Gru e del movimento Calpestare l’oblio. È stato direttore artistico del Festival internazionale Sponde; ha pubblicato i libri: “Borderlinea”, “Corrispondenze ai margini dell’occidente“, il romanzo in versi Rom “Uomo“, Premio ANPI Nazionale 2012 e Premio Marazza sezione giovani 2013, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale “Canto degli emarginati“, che ha ottenuto il Premio Ponti di Memoria 2015. Suoi testi sono apparsi su diverse antologie e riviste e nel 2018 stato selezionato per il Progetto Europeo Refest sulle nuove rotte della migrazione.

