ASCOLI PICENO – “Costruire bene, vivere meglio.Contributo Sisma e Superbonus per facilitare la ricostruzione. La nostra città: un territorio da riqualificare per una qualità della vita migliore”, si terra giovedì 27 otttobre dalle 16e30 alle 20 presso Globo Ceramiche in via del Commercio, 3, un convengo dedicato ai fondi sisma e al superbonus.

Il seminario promosso da Globo ceramiche, prevede un fitto programma: “Il seminario la cui tematica è stata scelta per sottolineare la nostra appartenenza al territorio – dichiara Andrea Persia, responsabile del punto vendita Globo ceramiche di Ascoli – è il primo di un progetto di formazione e sostegno ai progettisti e agli imprenditori del nostro settore. Abbiamo voluto coinvolgere i migliori esperti per discutere sulla ricostruzione post sisma e di come il contributo Sisma e Superbonus possa facilitare il processo. E’ bene che ognuno di noi offra una proposta che soddisfi le necessità delle persone, per una migliore qualità della vita. Vogliamo porre l’accento sulla selezione di partner commerciali che, con il loro prodotto, rendano concreta una progettazione di qualità.”

PROGRAMMA

Apertura dei lavori , arch. Fabio Viviani – Ordine degli architetti PPC di Ascoli Piceno

Costruire bene, per vivere meglio Una visione innovativa del mondo dell’edilizia, attraverso la trasformazione del comfort abitativo. arch. Marco Cimini – presidente Casaclima Network

Caso studio

Opportunità del contributo Sisma ed Ecobonus

La ricostruzione dopo il sisma: la Frazione di Collespada, esempio di collaborazione virtuosa tra gli enti. arch. Mario Persia – coordinatore regionale presidi degli architetti

I contributi per facilitare la ricostruzione, geom. Pietro Antonio D'Intino

presidente Ance Abruzzo

presidente Consorzio ISEA – Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente

Interviene dott. Stefano Violoni – presidente Ance Marche

Dibattito e conclusioni Partecipa dott. Sergio Pirozzi, Consigliere regionale e responsabile Nazionale Lega dipartimento

Saluti del dott. Marco Fioravanti – sindaco di Ascoli Piceno

Il territorio a tavola!

