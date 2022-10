L’incontro è finalizzato a tracciare un bilancio dell’ultima edizione del principale evento estivo della città capoluogo, verificando, in particolare, l’idoneità dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e soccorso sanitario predisposti per l’occasione.

ASCOLI PICENO – “Auspico un rinnovato gioco di squadra e una stretta sinergia operativa tra Forze dell’ordine, Comune di Ascoli Piceno e Comitato organizzatore anche per la prossima edizione della rievocazione storica della Giostra della Quintana”

Con queste parole il Prefetto di Ascoli Piceno Carlo De Rogatis ha concluso un incontro, tenutosi nella mattinata odierna in Prefettura, finalizzato a tracciare un bilancio dell’ultima edizione del principale evento estivo della città capoluogo, verificando, in particolare, l’idoneità dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e soccorso sanitario predisposti per l’occasione.

Il notevole afflusso di turisti e la partecipazione di gran parte della cittadinanza al torneo cavalleresco della Quintana impone infatti un modello organizzativo che richiede il necessario apporto di tutti gli interlocutori istituzionali e un’accurata azione preventiva volta a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell’incolumità delle persone.

Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato i rappresentanti provinciali delle Forze dell’ordine, il Comandante della Polizia Locale del Comune di Ascoli Piceno e il Comitato organizzatore della Quintana – sono stati oggetto di valutazione, tra l’altro, diversi spunti che potranno essere approfonditi e affinati nel dispositivo di sicurezza che verrà predisposto per la prossima manifestazione.

