ASCOLI PICENO- Proiezione di un documentario ad Ascoli Piceno.

Giovedì 10 novembre, alle ore 19, presso il Nuovo CineTeatro Piceno, si terrà la proiezione del documentario “El camino de Santiago“, patrocinato dai comuni di Ascoli Piceno, Spinetoli e Livigno. Sarà presente l’autrice e giornalista Alessandra Addari, che dal 2017 lavora come telegiornalista per un’emittente televisiva lombarda.

“El Camino de Santiago” è un documentario di 44 minuti, realizzato on the road in Spagna, utilizzando esclusivamente uno smartphone, con interviste in italiano, inglese e spagnolo a pellegrini, parroci, volontari, cittadini locali, amministratori comunali, guide turistiche, artisti. Al termine della proiezione si terrà un dibattito, moderato dal giornalista Filippo Ferretti, tra l’autrice, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Gianpiero Palmieri.