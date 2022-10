Nuova soddisfazione per l’attrice che sta per iniziare le riprese di un nuovo film a Pesaro.

ASCOLI PICENO- Continua il successo per l’attrice ascolana Giorgia Fiori che, dopo aver recentemente interpretato il personaggio di Susy nel film “New Life” e aver ricevuto il premio “Cinema è donna” durante l’ultima edizione del festival cinematografico “CineOFF”, sarà presente da oggi a Pesaro per le riprese del nuovo film di Joseph Nenci “Ancora volano le farfalle”.

Il film è dedicato a Giorgia Righi, ragazza affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia di natura ereditaria dovuta alla degenerazione del midollo spinale e del cervelletto. La storia del film è tratta dal libro autobiografico “Vivere Volando” e sarà firmato dalla A&P Group.





