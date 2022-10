ASCOLI – Regolamentazione della circolazione veicolare per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “5° mezza maratona di Ascoli Piceno” prevista per il giorno 30 ottobre 2022.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 694 del 27/10/2022 l’Amministrazione comunale dispone di istituire il giorno 30 ottobre p.v. dal momento dell’ingresso del primo concorrente in Viale Treviri e fino al termine della manifestazione:

la sospensione temporanea della circolazione veicolare per i tratti ricadenti in centro città: Viale Treviri, Piazza Cecco D’Ascoli, Corso G. Mazzini, Piazza S. Agostino, Via Bonaccorsi, Piazza Viola e Piazza Arringo;

in ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa dal passaggio del veicolo recante il cartello di “inizio gara podistica” fino al passaggio del veicolo che espone il cartello di ”fine gara podistica”;

l’istituzione, in V. le Treviri, all’altezza di via N. Tommaseo, dell’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli circolanti in direzione ovest/est.

l’inversione del senso di marcia di via della Fortezza con deviazione verso la suddetta via del flusso veicolare proveniente da Piazza Sant’Agostino con la conseguente interdizione al transito di C.so Mazzini per il tratto che va da via Luigi Dari a via T. Lazzari.

l’istituzione, in via D. Angelini, all’altezza di via Pretoriana, dell’obbligo di svolta a destra per il tutti i veicoli circolanti in direzione ovest/est, esclusi residenti e autorizzati che potranno proseguire fino a Piazza F. Simonetti.

in Via dei Templari l’interdizione della circolazione veicolare;

l’istituzione, dalle 10:30 – 11:45 in via dei Bonaparte per il tratto che va da P .zza della Viola a C.so V. Emanuele del transito a senso unico alternato come prescritto dall’art.42 (21 C.d.S.) del D.P.R. 16/12/92 n.495, comma 3°lett.“b” Transito Alternato a Mezzo Movieri

l’interdizione della circolazione veicolare in via dei Bonaccorsi, per il tratto che va da Piazza della Viola a C.so Mazzini nella fascia oraria di cui al punto precedente;

Il divieto di sosta in:

Viale Treviri, lato nord, con orario 8 – 12:30;

C.so Mazzini, in ambo i lati, per il tratto compreso da Piazza Cecco d’Ascoli fino a Via T.Lazzari con orario 8,00 – 12,00;

Via Bonaccorsi, in ambo i lati, con orario 8 – 14;

la sospensione delle corse in Piazza Arringo:

del Trenino Turistico:

dalle ore 15:30 alle ore 18 del giorno 29 ottobre

dalle ore 7alle ore 14 del giorno 30 ottobre

del bus navetta:

dalle ore 15:30 alle ore 18:00 del giorno 29 ottobre

